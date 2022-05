Amazonino segue maratona de visitas a famílias em Manaus e grava para rádio

Saúde foi tema do quadro “Café com Amazonino”

O pré-candidato ao governo do Amazonas, Amazonino Mendes (PSDB-Cidadania), foi recebido pela auxiliar de cozinha, Patrícia Panza. O quadro “Café com Amazonino” foi gravado na casa dela, no Viver Melhor, na comunidade do Acará, zona norte de Manaus.

A proposta do quadro é ouvir o povo, conhecer os atuais problemas e discutir possíveis soluções.

O tema Saúde foi publicado nas redes sociais do ex-governador na manhã de hoje (23). A comunidade não possui um posto para atender as famílias da região. A auxiliar de cozinha comentou que quando o filho adoece, ela precisa levá-lo à Unidade de Saúde no bairro Galileia, também na zona norte. “Eu tive que incomodar o meu vizinho para levá-lo ao Galileia, mas não é aquele atendimento”, afirma Patrícia.

A professora Arquelândia Lima comentou que o tio espera por quatro meses por uma consulta médica. Ele precisa de uma consulta com o urologista. Já a minha mãe teve câncer no colo do útero. Foi atendida pelo Cecon e, até hoje, não recebeu os exames dela”, relatou a professora.

O programa “Carreta da Mulher” implantado em 2011, quando Amazonino foi prefeito pela terceira vez em Manaus, foi relembrado durante a conversa, assim como os principais desafios e possíveis soluções para melhorar a vida da população no Amazonas.

“Não posso cruzar os braços com o que está acontecendo”, frisou Amazonino Mendes no final das visitas entre duras críticas aos problemas na área da saúde, especialmente de quem precisa de atendimento médico em especialidades, relatados por moradores da zona norte.

Com informações da assessoria