Amazonino se prepara para rotina de visitas com exercícios físicos e bom-humor

O pré-candidato ao governo, Amazonino Mendes postou em suas redes sociais na manhã de hoje (30) um vídeo com parte suas atividades físicas em uma bicicleta ergométrica.

Segundo Amazonino, essa é a rotina diária de preparo para suas tradicionais visitas a residências de apoiadores e de populares que pedem a presença do ex-governador do Amazonas para ouvir de perto as demandas sobre problemas de bairros em Manaus e em municípios do interior.

Em tom bem-humorado, Amazonino aproveitou o vídeo para desejar aos seguidores uma boa semana e reforçando os ânimos de todos para a semana que se inicia.