Amazonino se filia ao Cidadania e é pré-candidato ao governo com apoio do PSDB

Uma das decisões mais esperadas do cenário político pré eleições de 2022, Amazonino Mendes anunciou o partido de sua filiação nesta terça-feira (29). O Cidadania será a legenda de Amazonino que segue como pré-candidato ao governo do Amazonas e poderá contar com a federação de seu novo partido com o PSDB na escalada eleitoral.

“Estou me filiando hoje ao Cidadania, partido que fará Federação com o PSDB. Quando o povo quer, não há força que nos faça parar de lutar!! Dias melhores virão!”, disse Amazonino ao anunciar filiação em suas redes sociais.

O presidente nacional do Cidadania, Deputado Roberto Freire, afirmou que o partido está honrado com chegada de Amazonino à legenda. “É um momento de grande alegria para todos nós, que estamos nos transformando no Brasil em um grande partido, inclusive no Amazonas, com Amazonino Mendes”, afirmou Roberto Freire.

O presidente do Cidadania afirmou ainda que, com a composição entre Cidadania e PSDB, Amazonino Mendes é o pré-candidato ao governo do estado pela federação que unirá os dois partidos. “O Cidadania tem a honra de dizer que temos candidato a governador no estado do Amazonas. Um líder político respeitado, respeitável. Amazonino Mendes vai se filiar ao nosso partido e será nosso candidato, junto com o PSDB, na federação.”

Amazonino Mendes

Amazonino Armando Mendes nasceu em Eirunepé (AM), no dia 16 de novembro de 1939, filho de Armando de Souza Mendes e de Francisca Gomes Mendes, e é o político mais experiente do Brasil. Foi três vezes prefeito e quatro vezes governador do Amazonas.

Iniciou sua carreira política em abril de 1983, ao ser nomeado prefeito de Manaus pelo então governador Gilberto Mestrinho. Em seu mandato, deu especial atenção à urbanização dos bairros periféricos.

Em 1987, Amazonino iniciou o primeiro mandato como governador.

Exerceu o cargo de senador da República entre os anos de 1991 e 1992.

Em 1994, Amazonino foi eleito governador do Amazonas já no primeiro turno, sendo reeleito em 1998. Em seu governo, criou o polo graneleiro de Itacoatiara (AM) e a Companhia de Gás do Amazonas (Cigás). Implantou o programa denominado Terceiro Ciclo, destinado a promover o desenvolvimento do interior do estado através da produção de grãos.

Mantendo as contas do governo sob controle, Amazonino fundou a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), em 2001; construiu 484 escolas em todo o estado e revolucionou a saúde: 173 pontos de atendimento na capital e no interior foram criados, quase 80% do total existente até então, entre inúmeras outras realizações.

Prefeito de Manaus de 2009 a 2012, Amazonino entregou mais de 600 salas de aula, modernizou o sistema de ensino e valorizou professores. Foi o criador do Bolsa Universidade, do Leite do Meu Filho, além de expandir o atendimento às mulheres de Manaus com as Carretas da Saúde.

Seu último mandato foi entre 2017 e 2018, como governador suplementar. Nesse período realizou obras em todos os 61 municípios do Amazonas, batendo recorde de empregos, além de apoio aos empreendedores da capital e interior. Também foi responsável por arrumar a gestão fiscal do estado, elevando arrecadação e impulsionando a economia em todo o Amazonas.

