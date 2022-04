Amazonino Mendes inicia viagens ao interior em pré-campanha ao Governo

“Queremos ouvir o povo, saber onde o calo aperta, as necessidades de cada município”, anuncia Amazonino

O pré-candidato ao Governo do Amazonas, Amazonino Mendes (Cidadania-PSDB) iniciou hoje (13), no Careiro da Várzea, uma série de visitas ao interior do Estado. “Queremos ouvir o povo, saber onde o calo aperta, as necessidades de cada município e, a partir daí, traçar um plano de governo que melhore de fato a qualidade de vida das pessoas, que leve desenvolvimento, emprego e renda pra nossa gente do interior”, revela Amazonino.

Amazonino manteve sua tradição e tomou café com ribeirinhos da comunidade de São José, no Careiro da Várzea. Ouviu muitas reclamações por melhorias no sistema de saúde, da falta de segurança e de dificuldades financeiras das famílias com a falta de oportunidades de emprego e geração de renda.

O ex-governador gravou o segundo episódio do “Café com Amazonino”, uma série de encontros com a população que serão publicados em suas redes sociais. Nesses encontros, o ex-governador discute problemas reais e possíveis soluções para o Amazonas. O primeiro foi na comunidade do Acará, no Viver Melhor, em Manaus. “Vamos percorrer todo o estado, sentir a dor do nosso povo, discutir soluções e, principalmente, levar esperança nesse momento tão difícil”, disse fazendo duras críticas ao atual governo.

