Amazonino lança pré-candidatura no sábado com lideranças do PSDB e do Cidadania

O evento terá ainda lançamento de pré-candidaturas de deputados federais e estaduais

O lançamento da pré-candidatura de Amazonino Mendes pela federação PSDB-Cidadania ao governo do Amazonas, será na manhã do sábado (7), às 9h, no Rancho Sertanejo (avenida Professor Nilton Lins, 219 – em frente ao Aeroclube de Flores).

“Vai ser uma festa simples, mas com a grandeza da força que vem do povo para apresentarmos os nossos pré-candidatos. É a arrancada para o resgate do Amazonas contra o abandono, a incompetência e o mal uso dos recursos públicos”, dispara Amazonino em referência a críticas ao atual governo e a seu concorrente nas próximas eleições, o governador Wilson Lima (União Brasil).

Para Arthur Neto, que em março já havia lançado sua pré-candidatura de senador, a federação PSDB-Cidadania vai resgatar valores políticos e a força que o Amazonas já teve no cenário nacional. “Não podemos mais permitir que nosso Estado e os amazonenses continuem sendo desrespeitados. Precisamos de voz e força para defender a Zona Franca de Manaus, o emprego dos nossos irmãos e irmãs e trazer de volta o orgulho da nossa gente”, defende o ex-prefeito de Manaus e ex-senador.

Durante o evento serão lançadas também, as pré-candidaturas dos deputados federais e estaduais pela federação PSDB e Cidadania. O encontro vai contar ainda com a presença dos presidentes regionais Arthur Neto (PSDB/AM) e Elcy Barroso Junior (Cidadania/AM), do presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire, e do deputado federal Luiz Carlos, representando o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo.

Em princípio o evento deste sábado estava previsto para ser realizado na quadra da escola de samba Reino Unido da Liberdade. Mas Amazonino preferiu usar outro local para evitar problemas à diretoria da Reino Unido. Segundo Amazonino, a escola de samba poderia sofrer retaliações políticas.

“Nós sabemos como age o atual governador. Ele persegue! E tudo o que eu não quero é que a escola seja prejudicada”, disse Amazonino, que foi quem construiu junto com a comunidade a quadra da escola.

