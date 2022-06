Amazonino ganha unanimidade no PSDB como candidato ao Governo do Amazonas

Anúncio oficial foi comunicado em carta ao senador Plínio Valério que pleiteava o apoio do PSDB

A Federação PSDB-Cidadania bateu o martelo e anunciou oficialmente que Amazonino Mendes é o candidato das siglas partidárias a governador do Amazonas. A confirmação da federação se deu por meio de carta enviada pelo presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, no dia 17 de maio, ao senador Plínio Valério (PSDB-AM), que pleiteava disputar o governo do estado pelo partido tucano.

O presidente Bruno Araújo justifica que, após analisar o quadro político no Amazonas, o PSDB decidiu por unanimidade aprovar o nome de Amazonino, que é filiado ao Cidadania. “O candidato indicado pelo Cidadania (Amazonino) apresenta-se como favorito em todas as pesquisas eleitorais divulgadas até o momento”, diz um trecho da carta.

A carta foi divulgada nas redes sociais na noite de hoje (31), pelo senador tucano Izalci Lucas, que vai concorrer ao governo do Distrito Federal.

Com o gesto público do presidente Bruno Araújo, encerram-se as dúvidas a respeito da candidatura de Amazonino dentro da federação. “Estou muito feliz com essa decisão e quero agradecer de coração ao presidente do meu partido, Roberto Freire, e ao presidente do PSDB, Bruno Araújo, pela confiança e apoio. Vamos juntos à vitória e transformar o Amazonas”, disse Amazonino.

Amazonino Mendes vence em todos os cenários consultados em pesquisas eleitorais registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até o momento.

Com informações da assessoria