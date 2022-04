Amazonino e Arthur se reúnem com pré-candidatos da federação PSDB-Cidadania

Os pré-candidatos ao Senado Federal e ao Governo do Amazonas pela federação PSDB-Cidadania, Arthur Virgílio Neto e Amazonino Mendes, respectivamente, fizeram na noite de ontem (28), a primeira reunião preparatória com os pré-candidatos a deputadas e deputados federais e estaduais, cargos que também estarão em disputa nas eleições de outubro deste ano. O encontro foi realizado no Centro Preparatório Aufiero, na zona Centro-Sul.

De acordo com Amazonino Mendes, o encontro é uma prática normal dos partidos em anos eleitorais. “Toda organização partidária promove reuniões preliminares para analisar ângulos do processo eleitoral”, disse. “É um pontapé inicial para os candidatos proporcionais”, complementou Arthur Neto.

Ambos os pré-candidatos mostraram muita confiança na formação da federação partidária que une PSDB e Cidadania, dois partidos de grande influência na política nacional, além de duas fortes lideranças do Amazonas, disputando os cargos majoritários de governador e senador da República.

“Esse encontro entre o Arthur e eu é como o encontro dos rios Negro e Solimões”, comparou Amazonino. “Temos a impetuosidade desses dois grandes rios”, continuou.

Para Arthur, a federação PSDB-Cidadania vai fazer uma política muito elevada. “O Amazonas não está andando e temos que fazê-lo andar. Vamos fazer uma caminhada pela democracia, pela justiça e transformar o Amazonas em um Estado de primeira grandeza”, concluiu.

Federação

O PSDB e o Cidadania já ingressaram com pedido de registro em cartório da federação partidária firmada entre as legendas. Essa é uma medida necessária para que possam ser registrados como federação perante a Justiça Eleitoral. O prazo final concedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para a consolidação das federações é 31 de maio.

Com informações das assessorias