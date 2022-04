Amazonino diz que no seu plano de Governo habitação será prioridade

Ex-governador toma café com família na zona Norte e fala sobre construção de casas populares

O pré-candidato ao Governo do Amazonas, Amazonino Mendes (PSDB-Cidadania) tomou café neste domingo de Páscoa no bairro Águas Claras, na Zona Norte de Manaus. Ele reencontrou a família da Dona Rosa, que veio do Pará para Manaus na década de 80 com sete filhos e foi contemplada por uma das mais de 80 mil casas entregues por Amazonino como parte da política habitacional de seus governos. “Esperava por esse encontro há muito tempo. Quero lhe agradecer tudo o que o senhor fez por mim e minha família. Você foi um anjo na minha vida”, disse dona Rosa.

Amazonino lembrou que entregou mais de 80 mil lotes e casas, entre elas 10 mil habitações no Nova Cidade, na época o maior conjunto habitacional do País. “Tudo isso com recursos próprios, sem endividar o Estado, mas com muita determinação e vontade de ajudar as pessoas. Eu sei o valor de uma casa para uma família e por isso sempre priorizei a entrega de lotes e casas em todas as minhas administrações”, destacou Amazonino.

O ex-governador disse que não entende como um governo, que bate recorde de arrecadação por conta dos valores absurdos da conta de luz e dos combustíveis e da alta do dólar, não entregou uma única casa, um único conjunto habitacional, fazendo duras críticas ao atual governo

O ex-governador disse que vai iniciar a elaboração do plano de Governo e determinou que a construção de casas deve ser prioridade. “Vamos resgatar a máquina de fazer casas para a nossa gente”, afirmou Amazonino.

