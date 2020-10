Amazonino afirma que o primeiro ato dele, se eleito, será dirigido às famílias atingidas pela crise

O candidato à Prefeitura de Manaus pela Coligação Juntos Podemos Mais, Amazonino Mendes, disse que o primeiro ato dele como prefeito, se for eleito, será levantar as necessidades das famílias mais carentes e tomar providências para amenizar as consequências econômicas, sobre a cidade, diante da crise provocada pela pandemia de Covid-19. A declaração foi feita em entrevista concedida ao Grupo Diário de Comunicação, exibida no programa Amazonas Diário, na última sexta-feira (2) à noite, e que também estará no programa Diário da Manhã, na próxima terça-feira (6).

Amazonino afirmou que está muito preocupado com a crise e que se sente preparado para enfrentá-la. Ele adiantou que o seu secretariado será escolhido com base exclusivamente na competência e no empenho em executar o Plano de Governo. “Não existe negociação de cargos. Nunca fiz isso na minha vida. O secretariado é responsabilidade direta do prefeito. Governante que se preza não faz negociação”, ressaltou.

O candidato também destacou que a Prefeitura, em sua administração, estará de portas abertas para os que desejam trabalhar para retomar o crescimento da economia. “Eu não quero ser o homem que sabe tudo. Mas vou usar toda a minha experiência e adoraria receber ideias, sugestões. A situação é grave, dura. Vamos meter a chave da sabedoria…e vamos enfrentar”.

Sobre o papel do vice-prefeito na sua administração, Amazonino falou que tem uma tradição com ele: “Toda vez que assumo, dou serviço ao vice. Dei tanto serviço que todos cresceram, viraram grandes políticos”, afirmou, dizendo que o deputado Wilker Barreto, candidato a vice na sua chapa, terá muito trabalho pela frente.

Ao abordar a questão do trânsito, Amazonino considerou que este é um dos problemas mais críticos da cidade de Manaus. “Ninguém aguenta mais. Precisamos agir para resolver a confusão que se forma nas horas de pico. É preciso estudo, tecnologia”, apontou.

Na saúde, o candidato vai retomar a implantação das Casonas de Saúde e reforçar os atendimentos, de formar a suprir a demanda da cidade. Na educação, lembrou da implantação da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e do Programa Bolsa Universidade, em suas administrações, para dizer que é uma área sobre a qual sempre teve um olhar especial. “Sou apaixonado”, frisou, citando como uma das propostas para a próxima administração a criação do Programa Bolsa Infantil, ampliando a oferta de atendimento em creche para as famílias em vulnerabilidade social. “Vamos fazer a coisa séria, com competência, pra valer. Fazer o que for necessário”, concluiu.

*Com informações da assessoria