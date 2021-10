Amazônia perdeu três mil campos de futebol por dia no governo Bolsonaro

Dados do Inpe revelam perda de área equivalente a 3.305.898 campos de futebol durante os mil dias do governo Bolsonaro.

O alto índice de desmatamento na Amazônia já não é novidade, mas um novo levantamento ressalta as perdas do bioma ao longo primeiros mil dias do governo Jair Bolsonaro: o desmatamento consumiu uma área de 2.410.000 hectares, o equivalente a 3.305.898 campos de futebol durante toda a gestão ou 3.305 por dia.

O cálculo foi feito tendo como referência o tamanho médio de um campo padrão Fifa, que é de 0,729 hectares.

Os dados são do Deter, o sistema expedido de alerta de desmatamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Solicitados pelo UOL, eles indicam crescimento de 74% em área desmatada desde a posse do presidente.

Além disso, outros dados deste governo evidenciam a crise na área ambiental: aumento de 30,5% dos focos de queimada em 2019 em relação ao ano anterior e novo aumento de 15,7% em 2020. Por conta disso, a política ambiental do governo Bolsonaro é alvo de críticas no Brasil e também na comunidade internacional.

Essa pauta também é levantada por quem pede o impeachment do presidente. Neste sábado (2), brasileiros insatisfeitos com a gestão dele estão indo às ruas protestar pela abertura do processo na Câmara dos Deputados . Os manifestantes cobram ainda mudanças na política econômica do país. (ÚLTIMO SEGUNDO)