Amazonense Werton assina contrato profissional com o Flamengo: ‘sensação indescritível’

O jovem jogador amazonense Werton de apenas 17 anos, assinou seu primeiro contrato profissional com o futebol do Flamengo. A multa rescisória do atleta foi fixada em cerca de R$ 313 milhões (50 milhões de Euros), em contrato que se estende até 2023. O atleta tem status de joia nas categorias de base do Rubro Negro, onde apenas este ano, marcou 11 gols, em 15 jogos disputados.

Em uma publicação de sua página no Instagram, Werton, que é natural de Benjamin Constant, município da região de fronteira no Alto Solimões, destacou suas raízes, e a dificuldade que enfrentou até chegar onde está. “A minha vida sempre foi pautada por sonhos e quando saí de Benjamin Constant-AM, aos seis anos, com a minha família encarando seis dias de viagem de barco para a capital Manaus, estávamos preparados para vencer”, escreveu.

Em entrenvista ao Globo Esporte, o empresário de Werton, Marcel Giannecchini, declarou que o atacante tem muito potencial, e projeção imensurável. “O Werton é um jogador que está no Flamengo desde pequeno, tem muito potencial, projeção imensurável. Ele tem muito a desenvolver e já vem realizando muita coisa. Jogador que faz gol. Acreditamos que ele vai chegar no profissional do Flamengo e vai dar muita alegria para a torcida. Esse contrato é apenas o reconhecimento do potencial que ele tem, é o futuro do Flamengo. Um prêmio por tudo que ele fez este ano e na vida. Momento importante para ele a família por tudo que batalharam até aqui”, afirmou o agente.