Amazonense Anne Moura participa de evento do PT sobre políticas para mulheres

A secretária Nacional de Mulheres do Partido dos Trabalhadores e forte liderança do estado do Amazonas, Anne Moura esteve reunida essa semana em uma roda de conversa idealizada por Janja Silva. O evento reuniu um coletivo de mulheres de diversos segmentos e o ex-presidente Lula, sua esposa Janja Silva e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, para discutir desafios e novos avanços para as mulheres do Brasil.

Na ocasião também estiveram presentes, a secretária Municipal de Relações Internacionais de São Paulo, Marta Suplicy; a vereadora pelo PT-RJ Tainá de Paula; a professora Ana Estela Haddad; e a chefe de cozinha e ativista Bela Gil; dentre outras.

A roda de conversa foi um espaço de diálogo com muita reflexão sobre o futuro do Brasil e o papel da mulher no cenário atual das políticas públicas do país. “Um grupo de mulheres fortes, em um momento de muita troca e partilhas sinceras sobre o que queremos para o Brasil. Nossa luta é para que a mulher brasileira ganhe mais independência, autonomia e respeito. Seguimos ampliando com todas. Pois como dizia o tema do encontro nacional das mulheres do PT, a reconstrução deste país passará pelas mãos das mulheres, e é nisso que acredito”, destacou Anne.

O evento compõe um calendário de ações e agendas que Anne Moura participa ao lado de Lula, durante todo o ano, para dialogar e pensar propostas de políticas públicas para as mulheres do Brasil.