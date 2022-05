Amazonense Anne Moura integra Executiva da federação que une PT, PCdoB e PV

Nesta semana, a Assembleia Geral da Federação Brasil da Esperança (FEBrasil), reuniu-se para formar sua primeira Comissão Executiva. Nela, está uma representante do estado do Amazonas, Anne Moura, nascida em Manaus e atualmente Secretária Nacional do PT-Mulher. A FEBrasil é uma organização política articulada entre os partidos Partido dos Trabalhadores (PT), Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e Partido Verde (PV), que se reuniram para o registro de federação partidária. A Federação divulgou seu programa e estatuto no dia 18 de abril de 2022 e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral no dia 23 de abril.

A estratégia é uma nova medida, aprovada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), dentro das resoluções sobre a escolha e registro de candidaturas para as eleições de 2022. Ela permite que dois ou mais partidos atuem de forma unificada durante as eleições e na legislatura, com a condição de permanecer em união por no mínimo quatro anos. Diferente das coligações, as federações deverão atuar como um só partido e não podem concorrer entre si nas disputas ao Executivo. Parlamentares que divergirem das orientações do colegiado podem sofrer sanções.

O objetivo da FEBrasil é a união dos partidos, para atuação em conjunto no Congresso e na sociedade a fim de promover a reconstrução do país, a defesa da soberania nacional, da democracia e dos direitos do povo, além de fortalecer a candidatura do presidente Lula e sua base parlamentar. De acordo com o critério de proporcionalidade definido no estatuto da Federação, registrado no Tribunal Superior Eleitoral, coube ao PT indicar 12 membros da Executiva, ao PCdoB, três, e ao PV também três. Os presidentes dos três partidos são membros natos da Executiva.

Também de acordo com a cláusula de rodízio estabelecida no estatuto, a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, foi eleita presidenta da FEBrasil pelo período de um ano. Luciana Santos, do PCdoB, foi eleita primeira-vice-presidenta e José Luíz Penna, do PV, foi eleito segundo-vice-presidente. A eleição da Comissão Executiva é mais uma etapa concluída, com êxito, na construção desse novo formato de convivência e unidade entre partidos políticos.

A Comissão Executiva da FEBrasil terá os seguintes nomes, indicados pelos partidos:

Representantes do PCdoB:

Presidenta Luciana Santos

Walter Sorrentino

Renildo Calheiros

Representantes do PV:

Presidente José Luiz Penna

Reinaldo Nunes

Eduardo Brandão

Representantes do PT:

Presidenta Gleisi Hoffmann

Joaquim Soriano

Henrique Fontana

Natália Sena

Maria do Rosário

Luiz Eduardo Greenhalgh

Gleide Andrade

José Guimarães

Jilmar Tatto

Anne Karolyne Moura

Washington Quaquá

Romênio Pereira

Com informações do PT