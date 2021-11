Amazonastur conquista novos voos para Manaus

As negociações do Governo do Amazonas com companhias de aviação para a expansão da malha aérea no estado tiveram continuidade nesta quinta-feira (18/11), durante agenda da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), em São Paulo, com representantes das companhias de aviação TAP Air Portugal, Latam Airlines e Itapemirim.

O primeiro encontro aconteceu com o presidente da Amazonastur, Sérgio Litaiff Filho, e o diretor geral da TAP Air Portugal na América do Sul, Mário Carvalho. A reunião foi um desdobramento do encontro que ocorreu na semana passada, em Lisboa, durante a Convenção dos Municípios Brasileiros (CMB).

“A reunião teve a continuidade daquilo que nós já tratamos, que é o retorno do voo Manaus-Lisboa. Então ficam alguns compromissos que nós vamos trabalhar, juntamente com a TAP, para viabilizar o retorno do voo”, disse o presidente da Amazonastur, Sérgio Litaiff Filho.

O CEO da TAP, Mário Carvalho, ressaltou que o Amazonas tem mostrado uma melhor infraestrutura para o turismo. “Eu vejo com muito bons olhos toda a infraestrutura que está sendo criada. E isso, obviamente, é um grande atrativo para trazermos os turistas europeus para a região”, disse Mário.

A expansão de novos voos faz parte da estratégia do governo do estado para potencializar o turismo da região, além de fomentar o desenvolvimento do setor na capital e no interior do Estado. Litaiff ressalta que a expansão regional é imprescindível para o turismo.

“Também tivemos uma reunião com a Latam, onde conseguimos avançar em alguns aspectos de voos que estão sendo prospectados para o estado do Amazonas. E finalizamos o dia de reunião com a Itapemirim, também buscando prospectar novos voos e novas companhias aéreas para começarem a operar para o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, gerando mais fluxo turístico para o nosso estado e quem sabe mais geração de emprego e renda”, acrescentou Sérgio.

Novos voos – Durante reunião com a Latam, a gerente de planejamento tributário da empresa, Letícia Pimentel, comunicou a volta de dois voos semanais entre Manaus-Belém; mais sete voos entre Manaus-Fortaleza, somando 14 voos semanais; aumento da frequência de voos por semana entre Manaus-São Paulo, somando 38 por semana; e um voo diário entre Manaus-Porto Velho.

O diretor executivo da Itapemirim, Adalberto Bogsan, disse que a reunião foi de extrema importância tendo em vista que o Amazonas é um destino estratégico, não só pelo turismo que existe na região, mas também em relação a cargas.

“Estamos olhando com muito carinho essas propostas, para que a gente comece o mais rápido possível as operações em Manaus, através de Itapemirim. Temos uma previsão para março de 2022, mas para isso, precisamos que as novas aeronaves cheguem, para ampliar nossa malha”, disse Adalberto.