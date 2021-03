Amazonas terá conteúdo sobre liderança e cidadania no Ensino Médio

A Secretaria de Educação do Amazonas acaba de fechar com o Politize! um acordo de cooperação que vai levar conteúdo sobre liderança e cidadania aos alunos do Ensino Médio no estado. O escopo da parceria envolve apoio técnico para a elaboração e a implantação do itinerário formativo do qual fazem parte as disciplinas eletivas “Mídias e (des)informação”, “Jornalismo, imprensa e democracia” e “Entre o direito e a justiça”. O Politize! vai ainda atuar junto à formação dos professores e dos representantes de turma, além de realizar reuniões técnicas para discussões referentes às eletivas.

Da criação do design curricular à produção de todo o material pedagógico, o itinerário foi concebido pelo Politize! como parte do projeto Escola da Cidadania Ativa. A iniciativa tem como objetivo oferecer apoio às secretarias estaduais de Educação no desenvolvimento das novas grades curriculares – que devem agora contar com 40% de carga diversificada e direcionada às áreas de conhecimento e formação profissional – e formar jovens cidadãos conscientes e politicamente ativos. Para isso, o Politize! vem elaborando um conteúdo que traz abordagens voltadas ao desenvolvimento de competências e à realização de projetos práticos de intervenção cidadã.

“Queremos levar às escolas uma formação cidadã para jovens estudantes que serão protagonistas nas suas comunidades e poderão influenciar ativamente a construção de uma sociedade mais democrática, independente da carreira que queiram seguir. Também consideramos parte essencial do projeto a formação de professores, proporcionando segurança e conforto aos educadores na hora de trabalhar essas temáticas em sala de aula.”, afirma Kamila Silva, do Politize!.

O projeto conta com apoio para realização do Instituto Mattos Filho, do Facebook e do National Endowment For Democracy e apoio técnico do Instituto Auschwitz, do Ensina Brasil, do ITS (Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio), do Instituto Palavra Aberta e da Agência Lupa (LupaEducação).

Sobre o Politize!

O Politize! é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos (OSC) com a missão de formar uma geração de cidadãos conscientes e comprometidos com a democracia, levando educação política a qualquer pessoa, em qualquer lugar. Atua dentro e fora da internet, sempre com muito respeito pela pluralidade de ideias, crenças e posições, por meio da produção de conteúdo e campanhas de comunicação, levando conteúdos de cidadania para as escolas públicas do país e formando lideranças cidadãs.