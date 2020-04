Amazonas tem 311 casos confirmados do novo coronavírus e 12 óbitos

O Amazonas registrou 51 novos casos do novo coronavírus, de sexta para sábado, portanto já são 311 o número de infectados no Estado, com 12 óbitos. Conforme balanço feito pela diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), Rosemary Costa, durante live na tarde deste sábado (04), são 283 casos em Manaus e 28 no interior. O governador Wilson Lima participou da live e reforçou o apelo em favor do isolamento domiciliar.

A maioria dos casos confirmados (91%) está em Manaus. Parintins tem três casos e um óbito; Manacapuru dois casos e um óbito; Santo Antônio do Iça e Itacoatiara têm quatro casos cada; Tonantins tem três casos; Anori, Boca do Acre, Novo Airão e Careiro da Várzea permanecem com um caso cada.

Entre os infectados, 211 pacientes permanecem em isolamento domiciliar, o que representa 67,8% dos casos. “Nós temos 42 pacientes que já saíram do período de transmissão e temos 1034 amostras coletadas que estão aguardando resultados do Lacen, portanto, permanecem em investigação”, completou, Rosemary Costa.

Foram notificados 25 óbitos com suspeita de Covid-19. Destes, 12 foram confirmados, o que dá ao Amazonas uma taxa de letalidade de 3,86%. A variação de idade vai de 40 a 89 anos. Foram descartados oito óbitos e quatro estão em investigação.

Em relação às internações, neste sábado, são 46 pacientes internados (14,79% dos casos) com confirmação laboratorial para o novo coronavírus. Destes, 21 estão em leitos clínicos e 25 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) – 17 na rede privada e oito no hospital Delphina Aziz, da rede pública.

O governador Wilson Lima esclareceu que nem todos os pacientes que ocupam leitos no Hospital Delphina Aziz têm diagnóstico confirmado do novo coronavírus. Além dos oito pacientes confirmados que estão na UTI, há outros 46 internados com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causada por outros vírus sazonais.

“Não significa necessariamente que essas pessoas estejam com Covid, elas fizeram o teste, a gente está esperando o resultado. De qualquer forma, 46 delas estão ocupando leito de UTI lá no Delphina Aziz, o que acaba aumentando essa taxa de ocupação e todo esse avanço e também os números que tivemos nas últimas horas, nos deixaram bastante preocupados com a quantidade de pessoas que procuraram a unidade”, frisou o governador.

Segundo a diretora-presidente da FVS-AM, de 2238 testes feitos até o momento pelo Lacen,12% deram positivo pra Covid-19. Portanto, conforme ela, os outros que estão sintomáticos, que não são Covid, devem ter alguns dos vírus respiratórios que estão em circulação no estado, principalmente influenzas A e B, metapneumovírus, adenovírus e vírus sincicial respiratório.

Além de ressaltar a necessidade das pessoas permanecerem em casa, Rosemary Costa recomendou que as mesmas usem máscaras se saírem na rua. “Nós já percebemos que temos efetividade nessa medida, que está sendo recomendada tanto pela OMS (Organização Mundial de Saúde) quanto pelo Ministério da Saúde. Quem não sabe como fazer sua máscara entra no site no Ministério da Saúde que lá tem todas as orientações pra fabricação de sua máscara caseira, mas use uma máscara principalmente se você precisar sair de casa”,afirmou.