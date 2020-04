Amazonas registra 260 casos e sete mortes pelo Covid-19

Com 31 casos novos nas últimas 24 horas, subiu para 260 o número de pessoas diagnosticadas com Covid-19 no Amazonas, nesta sexta-feira (03/04). Os dados foram atualizados em live nas redes sociais do Governo pelo secretário de Estado de Saúde (Susam), Rodrigo Tobias de Sousa, e pela diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), Rosemary Costa Pinto.

De acordo com a FVS-AM, dos 260 casos, 232 estão concentrados em Manaus. No interior, os municípios com 28 casos confirmados são Manacapuru (10), Itacoatiara (4), Santo Antônio do Içá (4), Parintins (3), Tonantins (3), Anori (1), Boca do Acre (1), Novo Airão (1) e Careiro da Várzea (1).

Nesta sexta-feira foram confirmadas mais duas mortes pela doença no Amazonas, subindo para sete o total de óbitos. Desses, duas vítimas eram moradores do interior (Manacapuru e Parintins), e cinco de Manaus.

O titular da Susam reforçou o pedido para a população obedecer à orientação para ficar em casa. Segundo Tobias, esta é a única forma de quebrar a cadeia de transmissão do vírus e aliviar o impacto da pandemia no sistema de saúde.

“Precisamos evitar a movimentação das pessoas nas ruas. Somente assim podemos quebrar a cadeia de transmissão. Por favor, fiquem em casa. Quem mora no interior, evite se deslocar para outros municípios”, declarou o secretário.

A diretora-presidente da FVS-AM pediu para que as pessoas conversem com familiares, amigos e vizinhos, no sentido de conscientizar o maior número de pessoas possíveis quanto à importância do isolamento social.

“Precisamos de uma grande corrente do bem. Vou pedir para você ser um porta-voz dessa corrente, conversar com familiar, amigos, colegas de trabalho, irmãos da igreja, no sentido de que todos nós devemos evitar sair de casa. Se percebermos que nosso conhecido está saindo de casa desnecessariamente, vamos chamar a atenção, para evitar que essa pessoa se transforme em uma vítima do vírus ou um transmissor. Se cada um fizer a sua parte, certamente conseguiremos controlar esse vírus. Faça a sua parte”, pediu Rosemary.

Segundo a FVS-AM, até a manhã desta sexta-feira, havia 39 pessoas internadas com o novo coronavírus. Desse total, 17 em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A maioria dos internados está em hospitais da rede privada (25).

Os outros 14 internados estão no Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, na zona norte de Manaus, unidade da rede pública que é referência para o tratamento de pacientes graves com a Covid-19.

Fora da quarentena

Rosemary informou que, nesta sexta-feira, subiu para 40 o número de pessoas infectadas que saíram do período de transmissão do vírus (quarentena).

A FVS-AM informou que a demanda por exames cresceu nas últimas 24 horas. Até esta manhã, o Laboratório Central do Estado do Amazonas (Lacen-AM), em Manaus, tinha 600 amostras biológicas de pacientes aguardando processamento.