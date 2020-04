Amazonas registra 200 casos confirmados de Covid-19

O Governo do Estado do Amazonas atualizou, nesta quarta-feira (01/04), as informações sobre medidas de prevenção e controle do novo Coronavírus.

O Amazonas registra 25 novos casos confirmados, totalizando 200 confirmações de Covid-19. Destes, 179 casos são provenientes de Manaus, seis de Manacapuru, quatro de Itacoatiara, quatro de Santo Antônio do Içá, três de Parintins, e os seguintes municípios registram um caso confirmado cada: Boca do Acre, Anori, Novo Airão e Careiro da Várzea.

Ao todo, 28 pacientes estão internados, sendo 13 em UTI. Três pacientes evoluíram a óbito e mais três mortes estão em investigação.

Entre os confirmados, 31 pacientes apresentaram boa evolução do quadro e estão fora do período de transmissão. Estão em investigação 106 casos.