Amazonas registra 111 casos confirmados de Covid-19

O Governo do Estado do Amazonas atualizou, neste sábado (28/03), as informações sobre medidas de prevenção e controle do novo Coronavírus.

O Amazonas registra 30 novos casos confirmados, totalizando 111 confirmações de Covid-19. Destes, 105 casos são provenientes de Manaus, dois de Parintins, dois de Manacapuru, um de Santo Antônio do Içá e um de Boca do Acre.

Ao todo, 12 pacientes encontram-se internados, 97 em isolamento domiciliar e um evoluiu a óbito. A primeira paciente confirmada no Amazonas apresentou boa evolução do quadro e está fora do período de transmissão. Estão em investigação outros 121 casos.



Segunda morte por Covid-19 foi descartada

Quanto a suspeita divulgada ontem (27), de que um homem de 46 anos teria morrido no HPS Delphina Aziz em consequência do novo coronavírus foi descartada pela diretora-presidente da FVS-AM, Rosemary Pinto. Confira o áudio a respeito.

