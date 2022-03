Amazonas recebe secretários de Turismo do Brasil para o Fornatur 2022

O evento ocorre amanhã (31) e discute temas relevantes do turismo nacional

O Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) realizou, nesta quarta-feira (30/03), o receptivo de 14 secretários de Turismo que participarão do da 15ª edição do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo (Fornatur). A reunião do evento ocorrerá nesta quinta-feira (31/03), em Manaus, de forma híbrida por meio de videoconferência.

O Fornatur é um colegiado técnico e político onde os secretários de estado de turismo ou presidentes de órgãos estaduais de turismo se reúnem para deliberar sobre os temas relevantes do turismo nacional, incorporado às demandas estaduais, regionais, nacionais, expressando o pensamento e a ação do executivo estadual na gestão do turismo.

A vice-presidente da Amazonastur, Isadora Alfaia, participou do receptivo e destacou que o presidente da Amazonastur, Sérgio Litaiff Filho, trabalhou arduamente para trazer a primeira reunião de 2022 do Fornatur para o Amazonas.

“É uma grande honra poder receber tantos secretários de turismo, mostrar um pouco da nossa cultura, gastronomia e a importância que o Amazonas tem para a região Norte. Montamos uma programação para apresentar a cidade por meio de um city tour e também a nossa nossa fauna, nossa flora e todas as nossas riquezas. Esse momento é importante porque estimula o diálogo e a troca de experiências sobre o desenvolvimento do turismo em caaa região do Brasil”, acrescentou Isadora.

Acre, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Rondônia e Roraima são os estados que participarão de forma presencial do encontro do Fornatur em Manaus, que acontece nesta quinta-feira.

Entre as pautas da reunião, estão as ações para o ano de 2022, programa de regionalização, parcerias e também andamento das tratativas com o Serviço Geológico do Brasil(CPRM) e Ministério do Turismo sobre áreas de risco no Brasil.

O diretor de turismo de Roraima e coordenador geral das Rotas Amazônicas Integradas (Rai), Bruno Muniz, parabenizou a Amazonastur pela receptividade e disse que a parceria com os outros Estados é fundamental para potencializar o turismo.

“Nós estamos trabalhando em conjunto para fortalecer mais essa retomada do turismo na região Norte. Nós acreditamos que com a força do Fornatur e a união dos estados do Norte em prol do desenvolvimento do turismo, nós teremos muitos bons frutos para esse ano no nosso turismo”, destacou Bruno.