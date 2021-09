Amazonas recebe remessas com 41.620 doses de vacinas contra Covid-19

O Governo do Amazonas recebeu, em dois dias, no domingo (05/09) e na segunda-feira (06/09), remessas com 41.620 doses de vacinas contra a Covid-19. Os imunizantes foram enviados pelo Ministério da Saúde (MS), por meio do Programa Nacional de Imunização, para dar continuidade à campanha de vacinação no estado.

As novas remessas começaram a chegar na manhã de domingo (05/09), quando desembarcaram 11.200 doses de vacinas do tipo CoronaVac/Butantan em três volumes. Já nesta segunda-feira (06/09), chegaram cinco volumes com 30.420 doses do tipo Pfizer/BioNtech.

As vacinas CoronaVac foram encaminhadas para armazenagem na Fundação de Vigilância em Saúde – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), enquanto as do tipo Pfizer foram escoltadas pela Polícia Federal para a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), local que oferece acondicionamento da vacina em freezer científico, com temperaturas a -86ºC.

O público-alvo a receber as vacinas será definido conforme as diretrizes do Ministério da Saúde, e de acordo com as etapas de vacinação concluídas no Amazonas.