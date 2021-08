Amazonas recebe novo lote com 18.200 vacinas contra a Covid-19

O Governo do Amazonas recebeu, nesta quarta-feira (04/08), um novo carregamento com 18.200 vacinas contra a Covid-19 do tipo CoronaVac/Butantan, enviadas pelo Ministério da Saúde (MS), por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI).

O transporte dos imunizantes foi realizado em uma aeronave da Latam Linhas Aéreas, que desembarcou no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, por volta das 9h40.

Após o desembarque, o carregamento das doses foi escoltado pela Polícia Federal até as câmaras frias instaladas na Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), onde foram contabilizadas e armazenadas.

O público-alvo a receber as vacinas será definido conforme as diretrizes do Ministério da Saúde, e conforme as etapas de vacinação concluídas no Amazonas.

Vacinômetro – Dados parciais do Programa Nacional de Imunização apontam que 2.652.356 doses foram aplicadas em todo o estado, até esta terça-feira (03/08), sendo 1.951.823 de primeira dose, 664.493 de segunda dose e 36.040 com dose única. A informação está disponível no site da FVS-RCP – www.fvs.am.gov.br.

As informações consolidadas pela FVS-RCP são das secretarias municipais de saúde, responsáveis pela operacionalização da imunização contra Covid-19 em suas cidades.