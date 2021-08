Amazonas recebe nova remessa com 17.550 doses de vacina

O Governo do Amazonas recebeu, nesta segunda-feira (30), uma nova remessa trazendo 17.550 doses de vacinas contra a Covid-19, do tipo Pfizer/BioNtech. Os imunizantes foram enviados pelo Ministério da Saúde (MS), por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI), para dar continuidade à campanha de vacinação no Amazonas.

O lote foi desembarcado por volta de 14h35 no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em voo comercial da Latam Linhas Aéreas, dividido em três volumes. A remessa foi conduzida, sob escolta da Polícia Federal, para a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), local que oferece acondicionamento da vacina em freezer científico, com temperaturas a -86ºC.

No fim de semana (28 e 29/08), o Governo do Amazonas realizou a 19ª edição do mutirão Vacina Amazonas em Manaus. Mais de 85 mil pessoas foram vacinadas em 33 horas de ação na Arena da Amazônia, Centro de Convenções Vasco Vasques e Sambódromo.

O objetivo da campanha, do fim de semana, foi prioritariamente completar o esquema vacinal da população acima dos 40 anos, que tomou a 1ª dose da vacina AstraZeneca até o dia 28 de junho. Durante a ação, a vacinação foi estendida para todas as pessoas que receberam a primeira dose de AstraZeneca até o dia 28 de junho; de CoronaVac até o dia 31 de julho; e de Pfizer até o dia 28 de maio. Também foi aplicada a 1ª dose na população a partir de 12 anos.

Vacinômetro

Dados parciais do Programa Nacional de Imunização (PNI), divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), apontam que 3.222.937 doses de vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas em todo o estado até domingo (29/08), sendo 2.281.346 de primeira dose, 897.347 de segunda dose e 44.244 com dose única. A informação está disponível no site da FVS-RCP (www.fvs.am.gov.br).

*Com informações da assessoria