Amazonas recebe mais 73.010 doses de vacinas contra a Covid-19

O Governo do Amazonas recebeu, nesta quarta-feira (28/07), duas novas remessas de vacinas contra a Covid-19 enviadas pelo Ministério da Saúde (MS), por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI). O carregamento trouxe, ao todo, 73.010 imunizantes, sendo 32.760 doses da Pfizer/BioNtech, e 40.250 mil da AstraZeneca/Fiocruz.

Na manhã de ontem (27/07), o Amazonas recebeu outras 70.300 doses de imunizantes, sendo 55.200 da CoronaVac/Instituto Butantan; e 15.100 da AstraZeneca/Fiocruz. A carga recebida totaliza, em dois dias, 143.310 vacinas contra a Covid-19.

A primeira carga, trazendo as vacinas da Pfizer, foi desembarcada no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes por volta das 9h50, dividida em cinco volumes trazidos pela companhia Latam Linhas Aéreas.

Do aeroporto, a remessa foi transportada com escolta da Polícia Federal para armazenamento na Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), local que oferece acondicionamento da vacina em freezer científico, com temperaturas a -86ºC.

O segundo lote, com imunizantes AstraZeneca, chegou por volta das 14h, em quatro volumes trazidos por voo da companhia Azul Linhas Aéreas.

Após o desembarque, o carregamento das doses foi escoltado pela Polícia Federal até as câmaras frias instaladas na Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), onde foram contabilizadas e armazenadas.

Vacinômetro

Dados parciais do Programa Nacional de Imunização apontam que 2.541.958 doses de vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas em todo o estado até ontem (27/07), sendo 1.889.321 de primeira dose, 620.852 de segunda dose e 31.785 doses únicas.