Amazonas recebe lote com 35.100 doses de vacinas contra Covid-19

O Governo do Amazonas recebeu, na noite desta segunda-feira (07), mais 35.100 doses de vacinas contra a Covid-19. O lote é o maior do tipo Pfizer/Comirnaty já enviado ao estado pelo Ministério da Saúde (MS), por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI). Com a nova remessa, o Amazonas totaliza 2.358.060 doses recebidas desde o início da campanha de imunização, em 18 de janeiro.

As vacinas chegaram divididas em cinco volumes, em aeronave que pousou por volta das 23h30, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. O desembarque foi acompanhado por técnicos da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

Em seguida, o carregamento foi escoltado por agentes do Grupo de Pronta Intervenção (GPI) da Polícia Federal até a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), local que oferece acondicionamento da vacina em freezer científico, com temperaturas a -86ºC, onde as doses foram contabilizadas e armazenadas.

Vacinação – O Amazonas alcançou, nesta segunda-feira (07/06), a marca de 1.281.111 doses aplicadas em todo o estado, sendo 797.039 de primeira dose e 484.072 de segunda dose. A informação está disponível no site da FVS-AM por meio do https://bit.ly/2Rxv4ft.

Conforme dados gerenciados pela FVS-AM, e informados pelas secretarias municipais de saúde de cada cidade do Amazonas, até esta segunda-feira, a capital, Manaus, aplicou 702.364 doses de vacinas.

Ainda segundo a FVS-AM, os municípios do interior que mais vacinaram foram Itacoatiara (29.631), São Gabriel da Cachoeira (26.876), Parintins (26.348), Tabatinga (25.654) e Maués (23.682). O detalhamento das doses aplicadas por grupo prioritário está disponível no site da FVS-AM (www.fvs.am.gov.br).