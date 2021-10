Amazonas recebe 70.200 doses de vacina da Pfizer

O Governo do Amazonas recebeu, nesta sexta-feira (22/10), 70.200 doses de vacinas contra Covid-19, da Pfizer/BioNTech, enviadas ao Estado pelo Ministério da Saúde (MS), por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI).

A remessa de imunizantes chegou às 17h30, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Todo o desembarque foi escoltado por agentes da Polícia Federal (PF).

As doses foram transportadas para armazenamento na Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), onde foram contabilizadas e armazenadas.

Doses – Dados parciais do PNI apontam que 4.418.390 doses foram aplicadas em todo o estado até esta sexta-feira (22/10), sendo 2.606.332 de primeira dose, 1.713.739 de segunda dose, 51.677 com dose única e 46.810 de terceira dose (dose de reforço). A informação está disponível no site da FVS-RCP – www.fvs.am.gov.br.