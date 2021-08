Amazonas recebe 25.300 doses de vacina contra a Covid-19

O Governo do Amazonas recebeu, neste domingo (22/08), um novo lote com 25.300 doses de vacinas contra a Covid-19. Enviadas pelo Ministério da Saúde (MS), por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI), as vacinas CoronaVac/Butantan darão continuidade à campanha de imunização no Amazonas.

As vacinas foram desembarcadas por volta das 9h40, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em voo comercial da Latam Linhas Aéreas.

A remessa saiu do aeroporto escoltada pela Polícia Federal e foi encaminhada para a Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), onde será armazenada e contabilizada.

Vacinômetro – Dados parciais do Programa Nacional de Imunização apontam que 3.028.737 doses foram aplicadas em todo o estado até sábado (21/08), sendo 2.196.286 de primeira dose, 790.064 de segunda dose e 42.387 com dose única. A informação está disponível no site da FVS-RCP – www.fvs.am.gov.br.

As informações consolidadas pela FVS-RCP são das secretarias municipais de saúde, responsáveis pela operacionalização da imunização contra Covid-19 em suas cidades.

Mutirão em Iranduba – O mutirão do Vacina Amazonas, realizado no sábado (21/08), aplicou 2.340 doses de vacina contra a Covid-19 em Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus). Na mobilização realizada pelo Governo do Amazonas, em parceria com a prefeitura de Iranduba, foram vacinados 2.132 adolescentes de 12 a 17 anos com a primeira dose do imunizante e 208 pessoas a partir de 18 anos.

Cada ponto contou com 10 postos de vacinação e um efetivo de 50 servidores do estado para dar agilidade na ação.

