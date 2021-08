Amazonas recebe 100.540 doses de vacinas contra a Covid-19

O Governo do Amazonas recebeu, nesta sexta-feira (20/08), dois lotes que somam 100.540 doses de vacinas contra a Covid-19. Enviadas pelo Ministério da Saúde (MS), por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI), as vacinas da Pfizer/BioNtech e CoronaVac/Butantan darão continuidade à campanha no Amazonas.

As doses foram desembarcadas no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes em voos comerciais da Latam Linhas Aéreas. O primeiro lote chegou às 9h40, com 51.400 doses da CoronaVac. O segundo, trazendo 49.140 imunizantes da Pfizer, foi entregue às 14h35.

Escoltada pela Polícia Federal, a remessa de vacinas da Pfizer foi encaminhada para a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), local que oferece acondicionamento da vacina em freezer científico, com temperaturas a -86ºC. A remessa de vacinas CoronaVac foi encaminhada para armazenamento na Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

Mutirão em Iranduba – O governador Wilson Lima anunciou mais uma edição do mutirão da campanha Vacina Amazonas, neste sábado (21/08), no município de Iranduba (distante 27 quilômetros de Manaus). A ação ocorrerá das 8h às 17h, em três pontos montados na cidade, e tem como objetivo intensificar a aplicação da primeira dose (D1) de imunizante contra a Covid-19 em adolescentes de 12 a 17 anos.

Cada ponto contará com 10 postos de vacinação e um efetivo de 30 servidores do estado para dar agilidade na ação. A meta da força-tarefa é vacinar 3 mil crianças e adolescentes. Para isso, foram disponibilizadas vacinas da Pfizer/BioNtech.

Vacinômetro – Dados parciais do Programa Nacional de Imunização apontam que 2.935.156 doses foram aplicadas em todo o estado até quinta-feira (19/08), sendo 2.133.175 de primeira dose, 760.186 de segunda dose e 41.795 com dose única. A informação está disponível no site da FVS-RCP – www.fvs.am.gov.br.

As informações consolidadas pela FVS-RCP são das secretarias municipais de saúde, responsáveis pela operacionalização da imunização contra Covid-19 em suas cidades.

*Com informações da assessoria