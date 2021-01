Amazonas prorroga ‘toque de recolher’ até 7 de fevereiro

O governado Wilson Lima anunciou no início da tarde de hoje a prorrogação do decreto que instituiu o lockdown no Amazonas até o dia 7 de fevereiro. O prazo acabava dia 31, domingo, mas diante dos números altos da Covid 19, o Governo decidiu prorrogar por mais 7 dias.

Feriado de Carnaval suspenso

Um outro decreto libera as aulas só pelo sistema remoto. Aulas presenciais continuam suspensas. “São medidas que eu não gostaria de adotar, mas são necessárias para conter a pandemia”, disse o governador. O governador suspendeu o feriado e os pontos facultativos do Carnaval deste ano.