Amazonas pede apoio da Força Nacional de Segurança

Após a série de ataques no Ceará, a Força Nacional de Segurança Pública está fazendo o policiamento ostensivo nas ruas de Fortaleza, em apoio aos agentes de segurança do estado.

O governador Wilson Lima solicitou, na noite de domingo (06/06), ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, o envio de tropa da Força Nacional de Segurança para atuar em apoio às forças estaduais de segurança nas ações de combate ao crime organizado.

As tratativas com o Governo Federal já vinham sendo mantidas, conforme anunciou o governador Wilson Lima durante live transmitida pelas redes sociais oficiais do Estado. A solicitação foi formalizada à noite, e o objetivo é que a tropa reforce o trabalho que já está sendo feito pelas forças de segurança estaduais, com o emprego de todo o efetivo das Polícias Militar (PMAM) e Civil (PC-AM).

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) informa que as operações das polícias continuam e, até o final desta manhã, um novo balanço das ações será divulgado.