Amazonas participa da 10ª edição da Feira Internacional de Turismo da Amazônia

A Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) iniciou a promoção turística do Estado durante a 10ª edição da Feira Internacional de Turismo da Amazônia (FITA), realizada na cidade de Belém, no Pará. Tendo como fio condutor o “Turismo Inteligente: conexões e experiências sustentáveis”, a feira acontece até o dia 8 de maio, na Estação das Docas.

Desta vez, o destino Amazonas integra o stand Rotas Amazônicas Integradas (RAI) ao lado de mais seis estados do Norte: Acre, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. De acordo com o presidente da Amazonastur, Gustavo Sampaio, a união entre os estados da Região Norte em torno da promoção turística estimula o desenvolvimento social, a geração de emprego e renda.

“Os estados da Região Norte possuem características comuns, com perfis semelhantes, relacionados ao etnoturismo. E as Rotas Amazônicas Integradas, do Ministério do Turismo, visam fortalecer a atratividade junto aos turistas nacionais e internacionais”, afirmou o presidente.

A secretária de Turismo do Amapá, Rosa Abdon, destacou a importância da participação dos estados na FITA. “Quando um estado só está presente é diferente quando sete estados estão juntos. Então, juntos nós sabemos que podemos avançar e ter mais visibilidade”, enfatizou.

Programação FITA

A fim de proporcionar a integração de destinos e atrativos turísticos da Amazônia, a Feira está na décima edição. A programação conta com painéis temáticos de discussão, palestra-show e apresentações culturais.

