Amazonas formaliza Política Estadual de Educação Permanente em Saúde

A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) formalizou, nesta quinta-feira (10/03), a institucionalização da Política Estadual de Educação Permanente em Saúde na Rede Pública do Amazonas, em solenidade realizada no auditório Maria Eglantina Nunes Rondon, na sede da pasta.

Com a aprovação da política, por meio do Decreto nº 45.217, assinado pelo governador Wilson Lima, será possível estimular, acompanhar e fortalecer a qualificação profissional dos trabalhadores da área da saúde para a transformação das práticas e melhorar o atendimento sob os princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde (SUS). A ação faz parte do Programa Saúde Amazonas, do Governo do Estado.

A secretária executiva adjunta de Políticas em Saúde da SES-AM, Nayara Maksoud, destacou o momento para ajudar a estruturar outros eixos para que a saúde avance cada vez mais.

“Este é um processo de construção que já começou com o pé direito, trazendo a vontade de se fazer política de educação permanente voltada ao Sistema Único de Saúde e, de acordo com a realidade do nosso estado. Está de parabéns a Secretaria Estadual de Saúde, o Governo do Estado do Amazonas e todas as instituições que participaram deste momento”, disse a secretária.

A Educação Permanente em Saúde é uma concepção de trabalho do SUS, voltada à aprendizagem cotidiana e comprometida com a coletividade. Os atores do cotidiano são os principais detentores da tomada de decisão para acolher, respeitar, ouvir, cuidar e responder com elevada qualidade.

Formação e desenvolvimento

O gerente de Desenvolvimento de Pessoas e Educação na Saúde da SES-AM, Davi Araújo, ressalta que a partir do estabelecimento da política é possível realizar trabalhos de maneira mais facilitada, com os processos de formação e desenvolvimento do servidor, através dos núcleos de educação permanente em saúde e humanização nas unidades.

“Estamos fazendo com que o nosso servidor se sinta realmente um educador em saúde, muito mais do que um especialista, muito mais do que um profissional da saúde, ele é uma pessoa que se preocupa com o outro e, para isso, é preciso uma boa formação. Essa política vem ser o alicerce, onde será exigido todo um processo de qualificação profissional, tecnológica e pessoal do servidor”, comentou o gerente.

Davi Araújo também enfatizou as ações de educação permanente e humanização que, antes mesmo da institucionalização da política, já eram realizadas em unidades da rede estadual de saúde.

“Isso é um efeito do trabalho feito pelo Núcleos de Educação Permanente e Humanização em Saúde (Nepshus), que estão sendo realizados desde o final de 2019. Coincidentemente, durante plena pandemia, não paramos e ainda foi possível implantar e fortalecer alguns núcleos, e vale lembrar que muitos já existiam antes mesmo disso, o que demonstra o interesse e a dedicação dos nossos servidores”, afirmou o gerente.

A Política Estadual de Educação Permanente em Saúde foi estabelecida após o processo de construção e debates entre técnicos da SES-AM, com a participação do Conselho Estadual de Saúde (CES-AM), de universidades públicas e privadas do estado, além da presença de profissionais da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e demais parceiros, como a Associação Rede Unida, referência internacional em educação e saúde.

Foto: Daniel Oliveira/SES-AM