Amazonas entrega Auxílio Estadual para trabalhadores da cultura em Tefé

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, entregou cartões do Auxílio Estadual em Tefé, neste sábado (07/08), na Escola Estadual Deputado Armando de Souza Mendes, e contemplou 46 profissionais de segmentos como música, teatro, literatura e audiovisual.

Segundo o secretário executivo Luiz Carlos Bonates, a ação faz parte da proposta de descentralizar as atividades e chegar ao interior do estado, para atender aos trabalhadores da cultura e da economia criativa por meio de políticas públicas. Ele destaca ainda a participação do município em iniciativas como os editais Prêmio Encontro das Artes e Prêmio Feliciano Lana e no processo eleitoral para o Conselho Estadual de Cultura.

“A nossa presença no município também é um resultado da mobilização dos artistas, de uma nova fase de organização do meio artístico, por meio da cultura de participação”, comenta o executivo.

O cineasta Orange Cavalcante, representante da Sociedade Civil Eu Amo Tefé, conta que a movimentação dos artistas na cidade e nas comunidades próximas começou no ano passado, durante as inscrições de projetos para os editais da Lei Aldir Blanc.

“É muito difícil morar longe e trabalhar com arte, então fizemos um mapeamento cultural e buscamos as iniciativas e a aproximação com o estado”, comenta o artista. “É a primeira vez que temos oportunidades de acesso a recursos e, para mim, isso é motivo de celebração”.

Para o poeta Tom Piter, a entrega do Auxílio Estadual mostra a importância da mobilização da classe artística para ter acesso a benefícios que são de direito. “O auxílio vem como reforço sobre o movimento, que podemos ter acesso aos nossos direitos”, afirma.

Contemplados

No Grupo de Teatro Magia das Artes, coordenado por Val Neves, de 18 artistas, sete foram contemplados no primeiro lote do Auxílio Estadual. A companhia trabalha com temas educativos.

“O auxílio vai ajudar nossas famílias, e também queremos levar a nossa arte para adolescentes e jovens das comunidades, queremos descobrir novos talentos”, comenta o coordenador.

A atriz Michelle Sandriane da Silva de Souza recebeu o cartão do Auxílio Estadual em casa. Mãe de três filhos, sendo um de 12 dias, ela conta que a mobilização dos artistas na cidade vai além do recurso financeiro.

“Temos projetos importantes que ajudam muitas pessoas, ajudam os jovens a sair das drogas e as mulheres da prostituição, me ajudou no tratamento de depressão. Um projeto leva a outro, e eu sou o resultado disso”, afirma a atriz.

Auxílio Estadual

O benefício, no valor de R$ 600, pago em três parcelas de R$ 200 mensais, já foi entregue, ao todo, 738 pessoas, sendo 297 para Manaus e 441 para o interior. A equipe técnica da Secretaria de Cultura e Economia Criativa também passou pelos municípios de Manacapuru, Manaquiri, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Urucurituba, Presidente Figueiredo, Beruri, Iranduba, Novo Airão, Parintins, Barreirinha e Nhamundá.