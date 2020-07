Amazonas Energia retorna atendimento presencial em 40 municípios

A partir desta quarta-feira (1º), algumas agências da Amazonas Energia no interior do Estado, retomam o atendimento presencial de forma gradual. As localidades que reabrirão somente via agendamento são Itacoatiara, Iranduba, Manacapuru, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Coari, Parintins, Humaitá, Tefé, Tabatinga, Castanho e Maués. Nestas localidades o cliente deve agendar o seu atendimento por meio do site www.amazonasenergia.com.

Nas agências de Matupí, Careiro da Várzea, Novo Aripuanã, Ipiranga, São Gabriel da Cachoeira, Caapiranga, Itamarati, Borba, Iauaretê, Novo Airão, Codajás, Urucará, Novo Céu, Apuí, Envira, Itapeaçu, Canutama, Lábrea, Itapiranga, Juruá, Ipixuna, Novo Remanso, Santo Antonio do Iça, Barcelos, São Sebastião do Uatumã, Anori, Estirão do Equador e Santa Isabel do Rio Negro, os clientes podem dirigir-se ao atendimento presencial sem precisar realizar o agendamento pelo site.

As agências seguirão todas as orientações do Ministério da Saúde, recebendo os clientes seguindo todas as medidas de prevenção a Covid-19 como, aferição de temperatura na entrada da agência, distanciamento de um metro e meio entre as pessoas e utilização de álcool em gel, assim como não será permitida a entrada nas agências de clientes que não estiverem utilizando máscaras.

Nos outros municípios, por medidas de restrição local, devido à pandemia do coronavírus, ainda não será possível à retomada integral e nem gradual das atividades de atendimento ao cliente. Nesse caso o cliente pode utilizar os canais de atendimento digitais, Call Center: 0800-701-3001, chat www.amazonasenergia.com ou aplicativo disponível no Google Play e Apple Store.

