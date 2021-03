Amazonas Energia lança sistema de medição inteligente no Parque 10

A Amazonas Energia iniciou nesta sexta-feira (26), as obras de implantação do novo sistema de medição inteligente, denominado Sistema de Medição Centralizada (SMC), que consiste em um sistema remoto de medição, visando melhoria e qualidade no fornecimento de energia do Bairro Parque 10. Muito em breve outros bairros da cidade de Manaus receberão esta melhoria na rede elétrica.

O SMC reúne as medições individualizadas de energia, desempenhando as funções de concentração, processamento e indicação das informações de consumo e ocorrência, eventos e alarmes de forma remota e centralizada, ou seja, além da rede elétrica das ruas receberem obras para troca de equipamentos, com novos cabos, medidores, transformadores, entre outros, em caso de falta de energia este novo sistema inteligente da Amazonas Energia envia em tempo real a informação para o centro de operação, com atendimento imediato da ocorrência pelas equipes de campo, tudo rápido e ágil, e de forma remota e inteligente.

Esta medição centralizada apresenta vários benefícios aos clientes, além do menor tempo de atendimento por falta de energia, o SMC oferece melhoria no processo de faturamento e relacionamento, onde o cliente pode verificar seu consumo e todas as informações da sua medição em um painel digital exclusivo instalado em sua casa, assim como o melhor gerenciamento de sua carga, com provável redução de despesas.

Durante o processo de instalação do novo sistema, irão ocorrer desligamentos programados, mas os clientes podem ficar tranquilos, que a Amazonas Energia estará atuando para resolver no tempo mais breve possível.

Segundo o Diretor de Clientes Rodrigo Moreira, a Amazonas Energia está utilizando tecnologia de ponta com este novo sistema inteligente, sendo mais um dos investimentos que a Amazonas Energia vem realizando no Estado. “Diariamente temos realizado obras de melhorias da rede elétrica da capital e interior, tudo para reforçar a qualidade e confiabilidade no fornecimento de energia, além de facilitar os serviços e aproximar os clientes da companhia”, assegurou.

*Com informações da assessoria