Amazonas conquista cinco medalhas no Campeonato Brasileiro de Orientação

Competição nacional ocorreu no litoral do Ceará - Foto: Divulgação / Faar

A delegação do Amazonas conquistou cinco medalhas na disputa do 22° Campeonato Brasileiro de Orientação, realizado de 11 a 14 de novembro, em Trairi (CE). A competição foi organizada pela Confederação Brasileira de Orientação (CBO).

Com o investimento do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), a amazonense Eliara Godinho, 27, foi medalha de prata na categoria estreante feminino, logo em sua primeira disputa de Brasileiro.

“Ela tem um potencial acima da média para entrar no alto rendimento deste esporte. Sem dúvida, a Eliara conquistará ainda mais medalhas para a orientação amazonense”, destaca Kleist Mendonça, presidente do Clube de Orientação de Manaus.

Composta por 11 atletas, a delegação amazonense conquistou, no total, cinco medalhas: duas pratas e um bronze na categoria masculina e um bronze e uma quinta posição na feminina. Neste ano, a edição realizada no litoral cearense contou com mais de 500 inscritos.

“Parabéns aos esportistas amazonenses que competiram no Brasileiro de Orientação. O esporte tem crescido cada vez mais no Amazonas e seguiremos torcendo por novas conquistas”, afirma Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

A Orientação – A modalidade é uma corrida em meio à natureza, onde cada competidor deve passar, no menor tempo possível, por pontos de controle marcados no terreno, com o auxílio de um mapa e uma bússola. A prática exige múltiplas habilidades físicas e mentais para a escolha da melhor rota.