Amazonas confirma 175 casos de Covid-19 e seu terceiro óbito

O Governo do Estado do Amazonas atualizou, nesta terça-feira (31/03), as informações sobre medidas de prevenção e controle do novo Coronavírus.

O Amazonas registra 24 novos casos confirmados de Covid-19, totalizando 175 confirmações. Destes, 159 casos são provenientes de Manaus, quatro de Manacapuru, quatro de Itacoatiara, três de Parintins, um de Santo Antônio do Içá, um de Boca do Acre, um de Anori, um caso de Novo Airão e um de Careiro da Várzea.

Ao todo, 28 pacientes encontram-se internados, sendo 12 em UTI. Um novo óbito foi registrado, em Manaus, na manhã desta terça (31/03). O paciente era diabético e faleceu a caminho do hospital.

Ao todo, 26 pacientes confirmados no Amazonas apresentaram boa evolução do quadro e estão fora do período de transmissão da doença. Estão em investigação outros 120 casos.