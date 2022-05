Amazonas Band apresenta show no Teatro da Instalação

Nesta sexta-feira (20/05), a partir das 19h, o Teatro da Instalação (rua Frei José dos Inocentes, Centro) recebe o espetáculo “Latino – Da rumba ao bolero, do latino jazz ao cha cha cha”, sob comando da Amazonas Band e o regente Rui Carvalho. O evento tem entrada gratuita.

O espetáculo conta com um repertório especial, composto por músicas de Tito Puente, Eddie Palmieri, Paquito d’ Rivera, Arturo Sandoval, Chico O’ Farrill e a anfitriã, Amazonas Band, que tem mais de 20 anos de carreira e é uma das grandes representações artísticas do estado do Amazonas.

Entre esses artistas, destaque para o saxofonista e clarinetista de jazz cubano, Paquito d’ Rivera, que já ganhou 14 prêmios Grammy e é celebrado por suas contribuições ao jazz latino-americano. Ele possui diversas composições que são referências mundiais. Já o nova-iorquino-latino, Eddie Palmieri, já ganhou cinco Grammy com seu latino jazz. Em 2013, ele também recebeu um dos prêmios mais prestigiados do jazz norte-americano, o NEA Jazz Master.

“Estamos com muitas expectativas para essa apresentação, afinal vai ser um show animado, onde as pessoas vão poder se divertir e conferir o melhor do jazz latino, com um show muito especial e gratuito”, afirma Rui Carvalho, maestro da Amazonas Band.