Amazonas amplia sinal da TV Encontro das Águas para transmitir educação

Até o fim de 2022, serão instalados equipamentos de transmissão em 20 unidades escolares do interior do estado

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto e a Fundação Rádio e Televisão Encontro das Águas (Funtea), está ampliando o sinal da rede estatal de comunicação para a transmissão de programas educacionais no interior do estado. O processo de interiorização do sistema de comunicação terá como polos 20 municípios, onde as antenas de transmissão estão sendo instaladas em escolas estaduais.

Parintins, a 369 quilômetros de Manaus, foi a primeira cidade a abrir o sinal, na sexta-feira (25/03), na Escola Estadual Dom Gino. No município, os conteúdos educacionais já podem ser assistidos nos canais 20.2, 20.3 e 20.4.

Até o fim de 2022, todos os municípios previstos receberão o investimento e a estrutura técnica necessária para ampliar o sinal da TV pública estadual. São eles: Autazes, Boca do Acre, Careiro, Coari, Eirunepé, Humaitá, Itacoatiara, Itapiranga, Lábrea, Manacapuru, Manaquiri, Maués, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, São Gabriel da Cachoeira, Silves, Tabatinga e Tefé.

Desde o ano passado, abrigos técnicos, torres e transmissores de sinal estão sendo instalados. Para receber as torres, foram escolhidas áreas nos terrenos de escolas estaduais para garantir a segurança do equipamento.

O governador destacou que a parceria já é uma realidade desde março de 2020, quando a Secretaria de Educação iniciou a transmissão do programa “Aula em Casa”, até então realizada pelo Centro de Mídias do Amazonas (Cemeam), e passou a disseminar a programação do projeto nos canais da TV pública amazonense.

“Onze estados usaram os conteúdos do ‘Aula em Casa’, conteúdos produzidos por profissionais do Amazonas. Vocês, professores, ajudaram a educar os estudantes do Brasil. É uma tecnologia que é nossa, e um conteúdo que é fruto da dedicação dos nossos professores. Agora, com a parceria com a EBC, vai ser transmitido para todo o país”, frisa Lima.

Estrutura

Além da programação já estabelecida, os estudantes da rede estadual de ensino poderão ainda ter acesso a programas como o “Contraturno Digital” e conteúdos educativos.

“Essa parceria já nos garantiu muitos frutos. A TV Encontro das Águas é um braço da EBC, que permitiu que o programa ‘Aula em Casa’ expandisse a sua programação e que rapidamente atendêssemos aos nossos estudantes, sem desampará-los. Desde o início da pandemia, conseguimos disseminar esses conteúdos para mais municípios do interior, alcançando estudantes de cada ponto do Amazonas”, aponta Kuka Chaves, secretária de Estado de Educação e Desporto,.

Maior alcance

Na inauguração do sinal em Parintins, o governador Wilson Lima e os representantes da Empresa Brasileira de Comunicação (EBC) assinaram um Termo de Cooperação Técnica (TCT), garantindo que os conteúdos educacionais do “Aula em Casa” também sejam retransmitidos pela EBC, por meio da TV Encontro das Águas.

Com isso, o Brasil todo poderá ter acesso aos materiais didáticos produzidos pelos profissionais da educação do Amazonas.

O diretor-presidente da TV Encontro das Águas, Oswaldo Lopes, explica que a emissora iniciou a transmissão em março de 2020, devido à necessidade da Secretaria de Educação de chegar com o conteúdo escolar às casas de todo o estado.

“Por sermos uma emissora pública associada à emissora pública federal, temos direito a ter uma multiplicidade de canais, por isso usamos os canais 2.1, 2.2, 2.3.e 2.4 durante a pandemia. Essa é uma parceria muito benéfica e hoje estamos ampliando isso, em função do resultado. Vejo isso como um legado. É um programa de estado que vai ficar para a história”, pontua Lopes.