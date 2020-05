Amauri Colares participa de reunião com Wilson Lima sobre reabertura de templos em Manaus

Membro da Frente Parlamentar Cristã da Câmara Municipal de Manaus (CMM), o vereador Amauri Colares (Republicanos), participou da reunião com o governador Wilson Lima (PSC) e pastores de várias denominações, na qual o chefe do executivo estadual anunciou a reabertura dos templos religiosos, a partir de 1º de junho.

Na quarta-feira (27/5) o vereador Amauri Colares se pronunciou, durante a sessão remota da CMM, sobre a não inclusão dos templos religiosos no calendário de retorno das atividades na cidade. “Temos total condição de seguir as recomendações das autoridades de saúde. Por isso, queremos chamar a atenção do governador Wilson Lima para que reveja essa agenda e inclua os templos religiosos no cronograma de reabertura, nossa sugestão é que eles sejam reabertos no último domingo de maio (31/5)”, disse.

À tarde, o governador Wilson Lima reuniu com diversas autoridades eclesiásticas e prometeu divulgar o decreto que orienta sobre a reabertura gradual do comércio, a partir do dia 1º de junho, incluindo os templos religiosos. “A partir do dia 1º de junho vamos começar uma abertura gradual, limitando o número de participantes a 30% da capacidade dos templos. Vamos liberar também a abertura de algumas atividades econômicas e aí nós vamos avaliando no dia-a-dia. Daqui sete dias vamos reavaliar e ver a possibilidade de ir ampliando essa capacidade, da mesma forma que iremos avaliando a possibilidade de reabrir outras atividades”, disse o governador.

Após a reunião, Amauri Colares se demonstrou satisfeito com a decisão. “Nós queremos em primeiro lugar agradecer a Deus e também aos pastores e lideranças evangélicas, na pessoa do pastor Jonatas Câmara e também do deputado federal Silas Câmara, líder da frente parlamentar evangélica no Congresso Nacional. Graças a Deus também, após nosso apelo na Câmara Municipal de Manaus fomos ouvidos e teremos nossos templos reabertos”, disse o Vereador.