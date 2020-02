Amante desesperado cai de janela ao tentar se esconder

Um vídeo que circula na web mostra um homem seminu, apenas de cuecas e meias, pendurado na beirada de uma janela até perder o controle e cair no chão. Acredita-se que a filmagem tenha sido feita por uma testemunha da situação inusitada na Suíça.

Primeiro o possível amante desesperado sai pela janela e fica lá pendurado. No vídeo, ele pode ser visto pendurado em uma janela do segundo andar com roupas íntimas e de meia. O homem mexe os pés na tentativa de alcançar uma borda, porém perde o controle e cai.

Uma mulher pode ser ouvida ao fundo dizendo ‘meu Deus’ em alemão, enquanto ele cai por vários metros e bate em um carro branco que estava estacionado.

No Twitter, onde o vídeo foi republicado, alguns afirmaram que o “marido chegou cedo demais em casa”. A polícia local afirmou ter conhecimento do acidente ao tabloide inglês The Sun, mas não deu mais detalhes.