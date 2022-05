AM conquista medalhas no encerramento dos Jogos Universitários Brasileiros

Com três medalhas – uma de prata e duas de bronze – a equipe esportiva da Universidade Nilton Lins, que representou o Amazonas nos Jogos Universitários de Praia 2022, encerrou nesta quarta-feira (4), sua participação no evento esportivo que reuniu nas areias da Praia de Canoa Quebrada, em Aracati (CE), representantes de todos os estados.

As conquistas dos atletas amazonenses foram nas modalidades Vôlei Misto 4×4 (prata), no Beach Tênis Feminino e no Beach Wrestling Feminino / 60 Kg, com a lutadora Layane Miranda, que retorna ao pódio da competição após a medalha de ouro em 2021.

No total, a delegação da Universidade Nilton Lins que participou do torneio no Ceará foi composta de 22 esportistas-alunos que fazem parte do programa de Incentivo ao Esporte da instituição, no qual recebem bolsas de estudo para sua formação acadêmica e de incentivo à prática esportiva.

Desde 2002, a Universidade Nilton Lins representa o Amazonas em torneios universitários nacionais e já revelou grandes nomes para o esporte brasileiro como como o lutador Helton Henrique, que integrou a seleção brasileira de Luta Olímpica e o velocista Sandro Viana, que entre outras conquistas, integrou a equipe brasileira de revezamento 4×100 nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008 que conquistou a medalha de bronze.

Com informações da assessoria da Nílton Lins