Alvorada comemora hoje 51 anos de fundação

Nesta terça feira, 02/06, em comemoração aos 51 anos de fundação do Bairro Alvorada se realiza uma LIVE, às 19h, transmitida pela página do Facebook. Na programação, show musical, entrevista com Janciney Araújo, autor do livro sobre a história do bairro chamado “Da palha ao ouro, Alvorada meu tesouro”, além de sorteios, retrospectiva dos últimos 10 anos do concurso Garota Alvorada e exibição de fotos antigas do bairro.

A iniciativa é do diretor cultural da Associação comunitária do bairro Alvorada, Joazinho Miranda.

História

O Alvorada é um bairro de Manaus, localiza-se na Zona Centro-Oeste. De acordo com o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sua população era de 64 621 habitantes em 2010.

O Alvorada tem uma história marcada por conquistas advindas do esforço da sua própria comunidade nos primeiros anos da década de 1960. Com a tendência natural de crescimento, o bairro iniciou seu processo de expansão na direção oeste na década seguinte.