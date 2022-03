Alunos de escola municipal indígena plantam 100 mudas de árvores nativas

A Escola Municipal Indígena Kanata T-Ykua teve uma manhã diferente ontem (4) com estudantes mobilizados para o plantio de mudas de Paricá, Tento vermelho, Ipê roxo, Abiu, Ipê pau de arco, Mogno, Andiroba cascuda, Genipapo, Angelin, Jatobá e Cumarú.

Localizada na Comunidade Três Unidos, no rio Cuieiras, zona rural de Manaus, a escola é mais uma das unidades da rede municipal de ensino a integrar o projeto “Manaus, te quero verde”, coordenado pela Secretaria Municipal de Educação, por meio das Ocas do Conhecimento Ambiental e do Instituto Soka Amazônia com o propósito de arborizar as escolas, envolver os estudantes no processo de plantio e conservação das mudas e com isso mobilizar as comunidades para proteger a vegetação da cidade.

Durante o evento, foram plantadas 100 mudas de árvores nativas da região. Os alunos, professores e gestor da escola, Raimundo Kambeba; bem como o diretor-presidente do Instituto Soka Amazônia, Sr. Akira Sato; a Coordenadora das Ocas, Érica Amorim; a Chefe da Divisão Distrital Zona Rural, Rosa Denise e o Tuchaua Valdemiro Kambeba, plantaram simbolicamente uma muda de pau-brasil. O projeto iniciou no dia 2 de junho de 2021, desenvolvido pela Ocas do Conhecimento Ambiental, já plantou mais de 5.700 mil mudas por várias zonas da cidade e tem o objetivo de sensibilizar a comunidade escolar em relação à preservação e à conservação do meio ambiente.

“Essa é a realização de mais um plantio do “Manaus, te quero verde”, que só é possível acontecer porque tem o apoio do prefeito David Almeida, e do secretário municipal de Educação, Pauderney Avelino, bem como dos parceiros que abraçaram o projeto. Nós agradecemos demais a parceria de todas as empresas e instituições, que possibilitam alcançar a nossa meta, que é plantar dez mudas de árvores por aluno da rede municipal de ensino”, explicou a coordenadora do Ocas, Érica Amorim.

Manaus mais verde

O projeto Manaus, te quero verde é realizado em parceria com o Instituto Soka Amazônia, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Fundação Rede Amazônica e as empresas Musashi da Amazônia, Tutiplast, Sodecia da Amazônia, Águas de Manaus (Aegea), Gaia Eco e Faculdades Idaam.

O Instituto Soka disponibiliza as mudas e oferece todo o material para realizar o plantio.