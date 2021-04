Alunos da rede municipal recebem livros doados por escritora amazonense

Alunos da escola municipal Professora Elizabeth Beltrão e de mais sete Centros Municipais de Educação Infantil (Cmei), da Prefeitura de Manaus, receberam 250 exemplares do livro “O Segredo da Joana”, doados pela escritora amazonense Camila Duarte. A obra é a primeira da série “Memória de Infância”, e conta a história de Joana, que é inspirada em alunos de teatro e com a realidade amazonense, algo que os professores das unidades de ensino poderão utilizar durante as aulas.

O piloto do projeto foi realizado com recurso próprio, mas a edição, publicação e impressão foram por meio do Edital Manaus Conexões Culturais da Lei Aldir Blanc. A escritora conta que escolheu fazer a doação para as escolas da Secretaria Municipal de Educação (Semed) para conhecer melhor a realidade do ensino em Manaus e promover a cultura e a arte para a primeira e segunda infância nas escolas. A entrega iniciou pela escola Elizabeth Beltrão, que leva o nome da avó da escritora.

“Foi muito emocionante entregar os exemplares na escola que leva o nome da minha avó, ela sempre foi envolvida na área da educação no bairro Santa Etelvina. Ela sempre mostrou a importância de levar o conhecimento para a vida e fiquei muito feliz em ver como a escola incentiva o hábito da leitura nos alunos”, contou.

Para o gestor da unidade de ensino, Sales de Oliveira Góes, a leitura trabalhada no ensino remoto é diferente de quando estavam no presencial, no qual os alunos participavam do projeto “Maleta da Leitura”, e o livro doado também fará parte da atividade.

“A Maleta da Leitura dá a liberdade ao aluno de ir à biblioteca a escolher um livro que ele vai querer ler no fim de semana, é uma atividade que o aluno deve responder de acordo com o que entendeu da história. Aqui na escola motivamos muito a leitura, e esse livro escrito por uma amazonense, neta da patrona da nossa escola, é mais um incentivo”, disse Sales.

*Com informações da assesoria