Alunos da rede estadual participam de curso na Academia Amazonense de Letras

O programa prevê a formação para escrita científica e incentiva a produção de artigos

Como forma de contemplar jovens estudantes da rede estadual na experiência acadêmica, foi realizado hoje (21), o curso “Formatando artigos científicos”, com 40 alunos aprovados no programa Acadêmico Jovem. A partir do curso, ocorrido no Centro de Formação Profissional Padre José de Anchieta (Cepan), da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, os estudantes escreverão artigos que serão publicados em um livro do programa.

Realizado em parceria com a Academia Amazonense de Letras (AAL), o projeto visa contribuir na produção acadêmica, levar o aprendizado de produção textual dentro das normas técnicas da Língua Portuguesa, e estimular os estudantes da rede pública de ensino a assumirem o cargo de Jovem Acadêmico. O programa é destinado aos alunos das 1ª e 2ª séries do Ensino Médio.

Os 40 alunos aprovados participam de todas as atividades oficiais da Academia, frequentando encontros de acadêmicos e recebendo um auxílio mensal para gastos eventuais com transporte e vestimentas.

O presidente da AAL, Aristóteles Alencar, comenta sobre o processo de orientação e escrita do artigo para se tornar um livro. “Cada estudante, cada jovem acadêmico, pertence a uma cadeira titular que fica responsável pela orientação dos jovens na escrita do artigo. Hoje eles estão participando dessa aula de formatação para que aprendam a base da escrita científica e assim realizem os artigos. O objetivo final é que os artigos escritos virem um livro do programa”, diz o presidente.

O estudante Thiago Castro de Andrade, da 2ª série, da Escola Estadual Professor Antenor Sarmento Pessoa, diz que está muito feliz com a oportunidade de ser um “Jovem Acadêmico”. “Quando eu vi meu nome na lista não pude segurar a alegria e, desde que começou, é muito bom, é divertido e estimulante estar em um lugar que tenha outras pessoas apaixonadas por escrever. Nós compartilhamos esse sentimento e eu me sinto lisonjeado de poder fazer parte disso”, reitera o aluno.

Com informações da Seduc