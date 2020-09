Allan Nascimento, o ‘Gari cantor’, reforça necessidade de promover educação ambiental em Manaus

Na última quinta-feira (24), o pré-candidato a vereador de Manaus, Allan Nascimento (DC), mais conhecido como o ‘Gari cantor’, esteve reunido na rua Milton Mourão, nº 19, com os moradores do bairro São Francisco. O objetivo foi desenvolver estratégias para a campanha. O debate foi produtivo porque temas como educação ambiental, criação de centros sociais, férias itinerantes e o retorno da linha de ônibus 601 estiveram na pauta.

Os moradores do bairro São Francisco falaram sobre a preocupação com problemas de saneamento básico, informaram que existem 70 lixeiras viciada nesta área e a preocupação com o aumento de dependentes químicos entre outros. O retorno da linha de ônibus 601 foi solicitado já que nenhum ônibus entra no bairro para ir no centro da cidade tendo em conta que as pessoas devem caminhar grandes distancias até o ponto de ônibus

“Promover a traves do lúdico a educação ambiental junto as crianças, nas escolas e outros espaços da comunidade será meu principal objetivo, temos que trabalhar a educação para preservar o nosso meio ambiente e assim melhorar a qualidade de vida da população”, afirmou Allan Nascimento. A coleta seletiva de lixo será um objetivo importante a realizar pelo pré-candidato.

Garis devem ser valorizados

Dentre outras propostas apresentadas e debatidas junto aos moradores do bairro São Francisco está a criação de centros sociais que ofereçam espaço e atividades esportivas para os jovens principalmente e em geral para toda a população, segundo o pre candidato esta proposta tenta oferecer uma alternativa face ao problema da dependência química.

Allan Nascimento trabalhou como Gari por 18 anos e disse que pretende apoiar para que estes trabalhadores sejam valorizados, falou da proposta de feiras itinerantes nos bairros que ofereçam produtos a preços accessíveis e possam gerar renda. A promoção da cultura também será prioridade afirmou Allan Nascimento.