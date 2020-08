Allan Nascimento, o Gari cantor, propõe criação de centro social e feiras itinerantes em Manaus

O pré-candidato a vereador de Manaus pelo Partido Democracia Cristã (DC), Allan Nascimento, 42, o “Gari cantor”, ex-funcionário público e fundador do grupo musical “Os garis da alegria” (2006), apresentou ao Blog da Floresta suas propostas eleitorais. Entre elas, está a criação de centro sociais com várias atividades voltadas ao combate da dependência química entre jovens, hoje um dos maiores problemas enfrentados na capital amazonense.

Ferramenta compartilhada

Segundo o projeto do pré-candidato, na sede do centro social haveria uma sala disponibilizando ferramentas de construção para os moradores de cada bairro mediante cadastro cadastro.

Outra proposta é uma feira itinerante com projeto-piloto no bairro São Francisco, onde serão atendidos os 10 núcleos ali existentes, gerando renda e acesso aos produtos com menor custo.

Em relação a problemática crescente da dependência química pelos jovens, o local além de oferecer serviços psicológicos pretende manter ocupados os jovens com vários cursos, como violão, canto, entre outros, além de oferecer espaço para o esporte.

“O bairro São Francisco merece uma reforma do saneamento básico. Há 15 anos não é feita esta reforma. Queremos atender a demanda para melhorar o aceso do transporte público no Núcleo 2, no bairro São Francisco e também queremos resolver o problema das lixeiras viciadas, pois a educação ambiental é importante”, disse Allan Nascimento.

Gari cantor promove a educação ambiental

“Desde 2006 quando trabalhava na Semulsp criamos o grupo Garis da alegria. Foi assim, através da arte nas ruas, cantando e com alegria, transmitimos a nossa mensagem para colocar lixo na lixeira, promovendo a educação ambiental e os hábitos saudáveis”, finaliza.