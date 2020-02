Allan Nascimento, “o gari cantor”, apresenta suas propostas como pré-candidato a vereador de Manaus

Na segunda-feira, 17/2, na Rua Milton Mourão, nº 19, no bairro São Francisco, zona sul, o “gari cantor”, Allan Nascimento, iniciou sua campanha como pré-candidato a vereador de Manaus pelo Partido Democracia Cristã (DC). Participaram o presidente municipal do partido Democracia Cristã, Sirlam Cohen, e o vereador e também candidato a Prefeito de Manaus, Chico Preto, além de moradores do bairro São Francisco. As propostas têm como fim a renovação dos quadros na Câmara Municipal e a melhorias dos serviços básicos.

O presidente municipal do DC, Sirlam Cohen, disse estar trabalhando na renovação das câmaras municipais. “Apoiamos o Allan Nascimento pela sua proposta de defesa do meio ambiente. Esta bandeira é importante porque o município de Manaus precissa de educação ambiental”, destacou.

Chico Preto propõe subprefeituras

Na oportunidade o vereador Chico Preto disse também acreditar na caminhada do Allan porque é uma pessoa determinada e tem atitude para alcançar o seu objetivo. “Vamos divulgar a suas propostas”, frisou.

“A minha proposta é criar subprefeituras em cada zona da capital para desburocratizar e resolver os problemas da cidade. Também devemos combater o consumo das drogas com trabalho de educação e prevenção para evitar a dor de tantas famílias”, salientou.

Educação nas comunidades

O trabalho educativo de Allan Nascimento, mais conhecido como o “gari cantor”, se refere à coleta seletiva domiciliar para ajudar na preservação do meio ambiente.

Dentre as propostas apresentadas pelo pré candidato está o retorno da linha de ônibus, a circulação de micro ônibus no bairro São Francisco e o funcionamento do próprio terminal, além de mais feiras populares e a melhoria do saneamento básico.

O Gari Cantor pretende contribuir na melhoria de Manaus através de um mandato participativo e transparente.

Allan Nascimento tem 41 anos, casado, um filho e trabalha na Secretaria Municipal de Limpeza Pública há mais de 20 anos, onde motiva as pessoas na limpeza com o slogan “lugar de lixo é na lixeira”.