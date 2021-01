Aliados acreditam que Simone Tebet foi traída por Davi Alcolumbre

Para apoiadores de Simone Tebet (MDB-MS), candidata a presidente do Senado, a expressão “traíra” serve bem ao atual ocupante do cargo, Davi Alcolumbre. Ele chegou a reconhecer, em candentes declarações, que devia à senadora sua vitória contra Renan Calheiros (MDB-AL) em 2019. De fato, Tebet se lançou candidata avulsa a presidente, tirando votos de Calheiros, mas, instantes antes da votação, já no plenário, retirou sua postulação para declarar voto e sacramentar a vitória de Alcolumbre. A informação é da Coluna Cláudio Humberto, do Diário do Poder.

“Você está gigante”, derramou-se Alcolumbre, grato a Tebet logo após sua vitória. “O Brasil te respeita pela luta e pela coragem que você teve”.

“Vamos fazer a mudança de que o Senado e o Brasil precisam”, jurou Alcolumbre, dirigindo-se à senadora que ignorou na própria sucessão.